Nuovo intervento dell’elisoccorso notturno: dall’Appennino alla Maternità dell’Ospedale Maggiore. Mamma e neonato stanno bene

Nuovo intervento dell’elisoccorso notturno 118, nelle prime ore di ieri, giovedì 14 novembre. Sono bastati 19 minuti di volo da Porretta Terme per condurre in tutta sicurezza una donna di 34 anni alla 40° settimana di gravidanza, alla Maternità dell’Ospedale Maggiore di Bologna. In tutto 62 minuti dal momento della chiamata alla Centrale Operativa 118. Mamma e bimbo, nato giovedì 14 novembre alle ore 6.45, stanno bene e rientreranno a casa nei prossimi giorni.

I tempi dell’intervento 118

• 02.09 di giovedì 14 novembre, la Centrale Operativa 118 riceve la chiamata di attivazione dell’elisoccorso, proveniente dall’Ospedale di Porretta Terme, per donna in gravidanza con frequenti contrazioni (segno di parto imminente)

• 02.44 arrivo dell’elisoccorso, con tecnologia NVG per il volo notturno, alla piazzola di atterraggio dell’Ospedale di Porretta Terme. Contestualmente arriva l’ambulanza (che ha percorso poche centinaia di metri) con la donna a bordo. L’equipe dell’elisoccorso, composta da 1 medico e 2 infermieri, esegue ulteriori accertamenti. L’esame ecografico, infatti, è già stato effettuato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Porretta Terme.

• 02.52 L’elisoccorso riparte per la Maternità dell’Ospedale Maggiore.

• 03.11 L’elisoccorso atterra all’Ospedale Maggiore e pochi minuti dopo la donna viene accolta alla Maternità dell’Ospedale Maggiore, dove alle 06.45 di giovedì, 14 novembre, partorisce un bimbo sano di circa 3kg.

Elisoccorso notturno

L’elisoccorso notturno del 118 si conferma una volta di più uno strumento fondamentale nella rete dell’emergenza territoriale, a garanzia dei migliori protocolli di intervento anche nelle zone più disagiate come quelle montane, garantendo standard di sicurezza elevati.

Con quello di ieri salgono a 115 gli interventi dell’elisoccorso notturno con NVG nella provincia di Bologna, dall’avvio del servizio, avvenuto il 15 agosto del 2018. Interventi possibili grazie alla nuova strumentazione e alle sempre più numerose basi di decollo e atterraggio notturno, realizzate su tutto il territorio regionale: ad oggi ne sono attive 241, di cui oltre la metà in zone montane.