Funo di Argelato: sbanda e finisce con l’auto in un fossato

Poco dopo le 13 di oggi un’auto, per cause da chiarire, mentre percorreva via della Costituzione a Funo di Argelato ha sbandato finendo nel fosso al lato della strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento volontario di San Giovanni in Persiceto. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario, mentre il conducente era già uscito autonomamente dalla vettura. Lo stesso è stato accompagnato in pronto soccorso con codice di media gravità. Sul posto, oltre al 115 e 118, i carabinieri.