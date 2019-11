Capriolo ferito recuperato dai vigili del fuoco a Budrio

Alle 19.30 la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una chiamata di soccorso per il recupero di un capriolo che sembra sia stato investito da una vettura in via San Vitale incrocio con via Zenzalino nel comune di Budrio. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra dal distaccamento di Budrio mettendo al sicuro l’animale che sembra abbia riportato ferite nella collisione con il veicolo. Il fatto ha provocato la congestione del traffico su via di San Vitale a causa dei numerosi cittadini che volevano dare una mano. Sul posto anche i Carabinieri per la viabilità. I vigili del fuoco hanno poi allertato l’associazione per il recupero della fauna selvatica di Monte Adone a cui verrà affidato l’animale.