R49 Complanare di Piacenza Sud: chiusure notturne

Sul R49 Raccordo di Piacenza sud e sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarannoadottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

R49-Raccordo Complanare di Piacenza sud:

-per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (provenienza Bologna) sarà chiuso il ramo di allacciamento per la Complanare di Piacenza, verso Piacenza sud e la A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia e Torino, nelle due notti consecutive di giovedì 14 e venerdì 15 novembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

dalla A1 (Bologna) verso Piacenza sud, uscire a Basso Lodigiano o a Piacenza ovest;

dalla A1 (Bologna) verso la A21 (verso Brescia), immettersi sulla D21 Diramazione per Fiorenzuola, al km 74+000, verso Brescia presso la stazione di Fiorenzuola;

dalla A1 (Bologna) verso la A21 (verso Torino), uscire a Basso Lodigiano e invertire il senso di marcia;

-sarà chiusa l’entrata della stazione di Piacenza sud, verso Milano, Bologna e la A21 Torino-Piacenza-Brescia, dalle 21:00 di venerdì 15 alle 4:00 di sabato 16 novembre.

In alternativa si consiglia di alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza SATAP.

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il ramo di svincolo esterno di uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Milano e da Bologna ed è diretto verso Fiorenzuola, sulla SP462, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 4:00 di sabato 16 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, seguire le indicazioni per Cortemaggiore ed invertire il senso di marcia alla prima rotatoria utile.