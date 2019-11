I Lego sbarcano in Biblioteca a Sant’Ilario d’Enza

Giornata Internazionale del Gioco in Biblioteca: sabato 9 novembre, dalle ore 15 alle 19 (ingresso libero). Giochi da tavolo, scacchi e due spazi con i LEGO.

International Games Day @ Your Library (IGD) è la giornata mondiale del gioco in biblioteca. Un’iniziativa promossa da American Library Association nel 2008 a cui successivamente hanno aderito reti bibliotecarie in tutto il mondo.

L’IGD nasce col duplice intento di mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza. Il “gaming” , integrato tra i servizi di una biblioteca, fa sentire gli utenti di tutte le età i benvenuti e favorisce le relazioni sociali. Il gioco è un modo per divertirsi, esercitare la mente, migliorare le competenze e far incontrare nuove persone in un ambiente sicuro e piacevole, esaltando la connessione reciproca tra le persone e le biblioteche.

Il momento dedicato ai LEGO è gestita dall’associazione Parmabricks. Nella Sezione Bambini ci sarà uno spazio Duplo per i più piccoli, nella Sezione Ragazzi costruzioni libere e possibilità di partecipare al concorso per il Lego più bello con premiazione finale.

Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858.