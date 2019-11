Tutelare la salute del proprio cane e prevenire la Leishmaniosi: giovedì incontro a Modena

Tutelare la salute del proprio cane e prevenire la Leishmaniosi è il tema dell’incontro in programma giovedì 7 novembre, alle 17, in Galleria Europa, dedicato ai padroni degli amici a quattro zampe, cani ma anche gatti. E sabato 9 novembre, al Canile intercomunale di Modena, si potranno effettuare i test gratuiti per Leishmaniosi sui propri animali. Entrambi gli appuntamenti sono aperti a tutti e gratuiti ma è necessario prenotarsi scrivendo a gruppoargo@gruppoargo.org oppure inviando un messaggio al numero 345 4160438.

Le due iniziative sono organizzate dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena, in collaborazione con il Servizio veterinario dell’Ausl, la Cooperativa Caleidos e il Gruppo Argo, nell’ambito della campagna nazionale “Leishmaniosi non mi fai paura”, per prevenire e affrontare con consapevolezza la leishmaniosi canina, promossa dalla Fondazione Cavecanem grazie al coinvolgimento dei professionisti del Leishmania Center di Roma, e del calendario degli Incontri in Piazza Grande.

Giovedì 7 novembre, per informare su questa patologia, temuta da molti e sottovalutata da altri, spiegare come coglierne i sintomi e con quali terapie tenerla sotto controllo intervengono il dottor Raffaele Paone e la dottoressa Anna Maria Schiavi dell’Ausl di Modena insieme al dottor Livio Odorizi, responsabile del Leishmania Center.

Sabato 9 novembre, dalle 9 alle 15, al Canile intercomunale di via Nonantolana 1219, il Servizio veterinario dell’Ausl effettuerà prelievi gratuiti ai cani per il test Leishmania (che saranno effettuati dal Leishmania center). I prelievi saranno svolti ogni 15 minuti ed è necessario prenotarsi.

