“Le agevolazioni fiscali sulla casa”: l’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini di Sant’Ilario mercoledì

Il Progetto di Comunità è una forma di collaborazione tra pubbliche amministrazioni volta a promuovere e attivare nuove modalità di erogazione dei servizi ed instaurare nuove forma di partecipazione e di cittadinanza attiva.

In tale ambito, già da alcuni anni, si svolge “l’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini” con l’idea di arrivare idealmente “a casa” dei cittadini, in pratica nelle sedi pubbliche a loro più vicine per spiegare le novità fiscali più interessanti e “avvicinare” in questo modo il Fisco alla collettività.

In particolare, nell’incontro del 6 novembre 2019 presso il Centro Culturale Mavarta, i funzionari saranno a disposizione per trattare le detrazioni riconosciute in caso di interventi sugli immobili ad uso abitativo e non, anche in modo da aiutare i cittadini “a far da sé senza sbagliare”. L’incontro, aperto al pubblico con ingresso libero, è realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Sant’Ilario d’Enza.

Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858 – www.mavarta.it