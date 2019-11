Giovedì all’Astoria spettacolo dialettale per Africa nel cuore

Giovedì 7 novembre al teatro Astoria di Fiorano Modenese si ride e ci si diverte con la commedia dialettale, in tre atti ‘A ruber poc as va in galera’ , portata in scena dalla compagnia ‘Qui‘d Cadros’. Lo spettacolo di Stefano Palmucci, con adattamento e regia di Ivana Castagna, inizia alle ore 21 e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Africa nel cuore, che organizza 10 euro.

Per informazioni e prevendita: Rosanna (347 6308116); Antonietta (349 4978144), info@africanelcuore.it

L’associazione Africa nel cuore, con sede a Spezzano, è da tempo attiva nel portare avanti progetti educativi e sanitari a favore di bambini e ragazzi a Rumuruti in Kenia, anche grazie al sostegno a distanza e alla generosità dei cittadini del distretto ceramico.