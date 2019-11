Reggio Emilia: linea rossa al 112 nella notte di Halloween

Linea rovente per il «112» della centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Reggio Emilia in occasione dei festeggiamenti per Halloween. Gli uomini del Colonnello Desideri, in servizio alla centrale operativa, hanno dovuto gestire una serie di interventi con i centralini divenuti “incandescenti” sin dalla tarda serata di ieri: allarmi di esercizi pubblici, aziende ed abitazioni collegate alla centrale che si attivavano improvvisamente. La colpa di questi allarmi (falsi) era dovuta proprio ai botti usati copiosamente per festeggiare Halloween.

Numerose anche le richieste da parte di persone che sino a notte tarda hanno visto i rispettivi campanelli suonare da parte di giovani mascherati che all’insegna di “scherzetto o dolcetto” facevano scoppiare petardi. Nessun ferito, fortunatamente, ma la notte di Halloween ha visto impegnati i carabinieri nella gestione degli interventi rivelatisi quasi tutti dei falsi allarmi.

L’intervento più singolare poco dopo le 3 quando al 112 è giunta la segnalazione della presenza di tre persone incappucciate nei pressi di una tabaccheria scambiate per ladri. La segnalazione subito recepita dall’operatore del 112 è stata girata ad una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile che ha fermato i tre sospetti effettivamente travisati da una maschera. Sotto le rispettive maschere il volto innocente di tre minori: stavano rientrando a casa dopo aver festeggiato Halloween.