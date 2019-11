Lunedì 4 Novembre 2019, Nonantola celebra il 101° Anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

Le celebrazioni, previste dalle ore 11 in via Marconi 11, sono promosse dal Comune di Nonantola e dal Comitato Permanente per la Memoria e le Celebrazioni del 25 Aprile.

Durante le celebrazioni verrà letto un appello per la pace al confine tra Turchia e Siria.