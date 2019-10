Celebrazioni dell’unità nazionale, gli appuntamenti a Scandiano

Si terranno domenica 3 novembre, a Scandiano, le celebrazioni della giornata dell’unità nazionale, festa nazionale delle forze armate. Si tratta delle celebrazioni del 101esimo anniversario della fine del primo conflitto mondiale, ufficialmente ricordato nel 4 novembre ma festeggiato nella prima domenica del mese.

Il ritrovo è previsto alle 9.30 davanti al Palazzo Municipale, alle 9.45 è prevista la deposizione di una corona d’alloro presso il Cimitero Urbano e il Cimitero degli Ebrei.

Alle 10.15 la partenza del corteo che, accompagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri di Scandiano, deporrà una corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e al Monumento della Resistenza.

Alle 11.15 la chiusura con la Santa Messa presso la Chiesa della Beata Vergine Maria.

“Queste giornate – ha affermato il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti – sono l’occasione per fermarsi e riflettere su quanto sono costate le guerre in termini di vite umane e su quanto la nostra libertà, che spesso diamo per scontata, è stata conquistata spesso e volentieri col sangue. Si tratta poi di un segnale di riconoscenza da parte delle nostre comunità rispetto al valore del lavoro che le forze armate svolgono sui territori. Per questo invito quanti più scandianesi a partecipare”.