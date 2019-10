Inaugurazione nuovi automezzi e castello di manovra Vigili del Fuoco Fontanelice

Oggi, sabato 26 Ottobre 2019, in un clima festoso si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del

castello di manovra per la formazione e l’addestramento del personale e dei nuovi automezzi in

dotazione al Distaccamento stesso per l’implementazione del dispositivo di Soccorso Tecnico

Urgente, quale primario compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Un’ottima cornice di pubblico e Autorità civili, militari e religiose ha partecipato alla cerimonia che

ha preso corso con un sentito saluto e apprezzamento del Comandante Provinciale dei Vigili del

Fuoco di Bologna, Michele De Vincentis, del Sindaco del Comune di Fontanelice Gabriele Meluzzi

in rappresentanza di tutti i territori della Valle del Santerno, e del Vice Governatore della Regione

Emilia Romagna Raffaele Donini.

Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti ai Vigili del Fuoco Volontari che si sono

prodigati nella realizzazione del castello di manovra e ai finanziatori, di seguito indicati, che hanno

permesso, tramite l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fontanelice e il Comando

Provinciale dei Vigili del fuoco di Bologna, di realizzare questi fondamentali progetti per un valore

di oltre 350.000 Euro.

FINANZIATORI:

Fabio Bacchilega Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Raffaele Donini Vice

Governatore Regione Emilia-Romagna, Federico Barisio Direttore di Finanza e Previdenza s.r.l.,

Effeti s.r.l. di Fontanelice, Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese e a Diego

Cantagallo, Stefano Manara e a Luciano Zappoli Presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del

Fuoco – Sezione di Bologna per le collaborazioni che a vario titolo hanno rappresentato.

Il Castello di manovra permetterà la formazione e il continuo addestramento del personale operativo in una moltitudine di operazioni di soccorso, all’impiego delle tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e più generalmente per il soccorso in quota, raggiungendo infatti i quasi i 12 metri di altezza.

I nuovi automezzi invece sono un APS MAN modello TGM 13.290 4X4 allestito dalla Brescia

Antincendi International s.r.l. con una capacità idrica di 3200 litri di acqua e 200 litri di liquido

schiumogeno per la generalità degli interventi di Soccorso e un Automezzo Tridimensionale

MITSUBISHI FUSO 6C18 4×4 allestito dalla ditta Cela di Corte Franca (BS) che consente di

raggiungere 24 metri di altezza, agevolando il lavoro in quota dei soccorritori.

L’obiettivo generale, è di sviluppare un’innovativa risposta, sempre più efficacie ed efficiente al

territorio, per le emergenze quotidiane dei cittadini, correlandola al soccorso in zone impervie per la tutela delle aree agricole e boschive di cui la zona è molto ricca, richiedendo l’intervento di

automezzi speciali come questi per l’accesso e la gestione del soccorso tecnico urgente a fronte

della loro orografia complessa.

Viene ricompreso anche il soccorso in galleria nella linea ferroviaria ad alta velocità, al fine di

fornire una risposta sempre più concreta alla popolazione territorio, oltre che le realtà artigianali e

industriali presenti nella vallata del Santerno e del Sillaro e nel territorio imolese.

Dopo aver assistito alla discesa del tricolore , molto apprezzato dai presenti, a cura dei Vigili del

Fuoco Volontari del Distaccamento stesso e accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli suonato

dalla Banda di Castel del Rio, il Parroco di Fontanelice ha portato la benedizione ai nuovi automezzi lasciando, dopo la lettura della consueta preghiera del Vigile del Fuoco in onore della

Santa protettrice Barbara, il taglio del nastro da parte della Prefettura, del Comando Provinciale

VVF, della Regione Emilia Romagna e dei finanziatori.

Al termine il rinomato buffet a cura della Pro Loco di Fontanelice, dell’Antica

Società di Borgo Tossignano, della Pro Loco di Casalfiumanese e dei Marronai

Alidosiani, ha permesso di rendere speciale l’evento.