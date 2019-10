Scandiano, furto nella notte all’interno di un bar in via Pedemontana

Ignoti ladri, durante la notte, dopo aver forzato la porta principale d’ingresso, si sono introdotti all’interno di un bar di via Pedemontana a Scandiano asportando, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, vari tagliandi della lotteria istantanea gratta e vinci, tabacchi e il registratore di cassa, tutto in corso di esatto inventario. Sulla vicenda i carabinieri della tenenza di Scandiano, intervenuti stamane verso le 5.00 su input della centrale operativa del comando provinciale di Reggio Emilia allertata dalla titolare, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.