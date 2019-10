Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 22 ottobre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle aree di pianura e prima collina per nubi basse al mattino, con possibili riduzioni di visibilità per foschie o banchi di nebbia, in attenuazione nelle ore centrali della giornata; sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili sui rilievi. Temperature: minime con poche variazioni, comprese tra i 15 e i 17 gradi; massime in lieve diminuzione, più consistente sulla pianura centro-orientale, tra 20 e 22 gradi. Venti: deboli di direzione variabile. Mare: poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)