Settimana di controlli nelle stazioni e sui treni da parte della Polizia di Stato in Emilia Romagna

2600 persone identificate, 3 persone arrestate, 10 persone denunciate in stato di libertà per vari reati, 46 veicoli controllati e 23 sanzioni amministrative elevate. Questi i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna nella settimana appena trascorsa, che ha visto impegnati sull’intero territorio regionale oltre 700 operatori della Specialità Polizia Ferroviaria, sia in uniforme che in abiti civili, che hanno vigilato sulla sicurezza dei viaggiatori presenti nelle principali stazioni ed a bordo dei convogli. Tale attività di prevenzione ha consentito anche di reprimere in forma tempestiva un furto presso un negozio di generi alimentari ed una rapina di cellulare a bordo treno ai danni di un viaggiatore i cui autori sono stati rispettivamente denunciati e arrestati.