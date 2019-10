La responsabilità dell’imprenditore. Il Vescovo di Modena Castellucci ne parla venerdì in CNA

Come è cambiata la responsabilità dell’imprenditore con la globalizzazione? Come rendere compatibili l’economia di mercato e la responsabilità? In che modo il mito dell’efficienza e della specializzazione deresponsabilizza chi fa impresa? E, in questo contesto, che ruolo ha lo sviluppo tecnologico? Sono solo alcuni dei temi che saranno toccati domani sera, venerdì 11 ottobre, alle 20,30, quando il Vescovo di Modena, don Erio Castellucci, sarà alla CNA Provinciale (a Modena, in via Malavolti, 27), per parlare appunto de “La Responsabilità dell’imprenditore”. A dibattere con lui, in un incontro che prevede anche le domande del pubblico, sarà il presidente di CNA Claudio Medici.

L’incontro è aperto a tutti.