“Habitat. Dialoghi tra arte e natura a Palazzo Magnani” sabato 12 ottobre

UniCredit e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna aprono le porte di Palazzo Magnani in occasione della XV Giornata del Contemporaneo, il grande evento annuale indetto da AMACI, Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani.

Lo storico edificio di via Zamboni 20, sede della banca in città, ospiterà infatti “Habitat. Dialoghi tra arte e natura”, un ricco programma di iniziative messo a punto dal Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che include una mostra d’arte contemporanea, danze performative e sonorità elettroacustiche nate dall’incontro tra la sensibilità degli artisti e l’indiscusso fil rouge che attraversa il patrimonio del palazzo: l’elemento naturale.

Per completare l’iniziativa saranno offerte al pubblico visite guidate e animate ed un percorso creativo per bambini e ragazzi che si svolgeranno tra gli affreschi cinquecenteschi del Salone dei Carracci, i dipinti della Quadreria e la suggestiva corte rinascimentale.

Palazzo Magnani torna così ad accogliere un nuovo appuntamento aperto a tutta la città, in linea con l’obiettivo del progetto artistico di valorizzazione dell’immobile e della sua Quadreria voluto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e da UniCredit.

Sei artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Bologna – Noemi Bigelli, Gloria Dardari, Angela Grigolato, Rodolfo Liprandi, Golzar Sanganian e Shafei Xia realizzeranno lavori site-specific in diretta relazione con il contesto storico-architettonico di Palazzo Magnani. Allo stesso tempo, la visione delle opere della Quadreria sarà ampliata da un’installazione sonora, che comporrà un immaginario paesaggio acustico curato da Agnese Banti, Daniele Carcassi, Simone Faraci e Michele Marchiani, studenti del Collettivo della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Giovanni Battista Martini.

Le opere allestite per l’occasione, così come quelle già custodite nel Palazzo, saranno oggetto di visite guidate e animate e diverranno un interessante pretesto per un’attività didattica dedicata a bambine e bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni. I percorsi guidati condotti dagli studenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte avvicineranno i visitatori all’affascinante intreccio tra arte e natura, il laboratorio affronterà l’attualissimo concetto di “confine”, mentre una visita animata – che vedrà in azione l’attrice Giulia Quadrelli e un giovane mediatore – coinvolgerà i partecipanti in un viaggio nel tempo tra curiose vicende e aneddoti storici.

Al termine della giornata, lo spettacolo di danza “All’inizio della città di Roma” a cura della Compagnia Mòra della Socìetas di Cesena, diretta da Claudia Castellucci, affronterà il tema del vivere sociale ponendosi in profondo dialogo col monumentale fregio dei Carracci.

Orario: 11-22

Palazzo Magnani, Via Zamboni 20 – 4016 Bologna

Ingresso e partecipazione alle attività gratuiti

Per informazioni e prenotazioni: habitat.palazzomagnani@gmail.com