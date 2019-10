L’Arcivescovo di Bologna oggi sarà cardinale, Matteo Maria Zuppi ordinato nel pomeriggio da Papa Francesco

“E’ una bella pagina per la storia di Bologna, che proprio ieri ha festeggiato il Santo Patrono, e un’ottima notizia per tutta la comunità regionale. Da oggi sua eminenza Zuppi sarà cardinale, e questo non è solo motivo di orgoglio per tutti noi ma anche simbolo di speranza per chi, invece dei muri, vuole innalzare ponti di solidarietà verso i più bisognosi e i meno fortunati”.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini saluta il nuovo cardinale, Matteo Maria Zuppi, unico italiano fra i 10 nuovi porporati nominati da papa Francesco oggi pomeriggio nel Concistoro romano.

“E’ una scelta di dialogo che, al di là della fede e del credo religioso, premia un uomo di valore e grande spessore, da sempre esempio di vita al fianco dei poveri e degli umili. L’Emilia-Romagna- prosegue Bonaccini– è orgogliosa di poter contare sulla missione pastorale di monsignor Zuppi, improntata all’accoglienza e all’ascolto dell’altro, un tratto che lo ha caratterizzato da quando è stato nominato arcivescovo di Bologna”.

“A lui le congratulazioni mie e di tutta la Giunta- chiude il presidente-, con la certezza di trovare sempre in noi, nella comunità bolognese ed emiliano-romagnola, validi alleati per diffondere parole di pace e, con azioni concrete, costruire una società sempre più giusta”.