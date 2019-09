Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 27 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino salvo riduzioni di visibilità nelle prime ore della giornata dovute a foschie e/o banchi di nebbia lungo l’asta del Po, in rapido dissolvimento. Tendenza ad aumento della nuvolosità sul settore occidentale della regione nella seconda parte della giornata. Temperature: minime in lieve diminuzione, con valori tra i 13-15 gradi, lievemente inferiori nelle aree rurali. Massime in lieve aumento, comprese tra 23-25 gradi sulla pianura, qualche grado inferiori lungo la costa. Venti: in prevalenza orientali, in rotazione da sud-ovest nel corso della giornata. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)