A Cersaie la città dove impari tutto sulla posa

Un luogo d’incontro di tutto il mondo della posa italiana e internazionale pensato per far crescere nel mercato il bisogno di una posa qualificata. Per un posatore è un’occasione unica per ampliare le proprie conoscenze e tutelarsi da possibili contestazioni sul lavoro. Gli interessati potranno recarsi alla Città della Posa durante i cinque giorni di fiera presso il Padiglione 31/A.

L’elemento più caratterizzante della Città della Posa è il cosiddetto Acquario, in cui si svolgono dimostrazioni di posa all’interno di un contenitore protettivo trasparente che tutela gli spettatori esterni, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 17.00.

Presso la sala convegni si svolgeranno dei seminari tecnici di aggiornamento professionale per progettisti e architetti con riconoscimento di Crediti Formativi Professionali. Il programma seminariale 2019 è incentrato sulle grandi lastre: progettazione, posa e manutenzione. I seminari consistono in lezioni in aula ed esercitazioni pratiche in laboratorio di posa con durata complessiva di 4 ore, dalle ore 13:30 alle ore 17:30. Solo venerdì 27 Settembre il seminario si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

La filosofia alla base dei seminari è di sviluppare un lavoro di posa in sicurezza sia per l’operatore sia per la lastra. Gli esperti affrontano problematiche reali dei posatori quali il dislivello che si potrebbe formare tra le piastrelle, la dispersione di polvere durante il taglio o la rottura dei fori. Ogni argomento viene affrontato facendo riferimento alla normativa vigente, UNI 11493, che regolamenta la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento e a parete, per interni ed esterni.

In laboratorio i professionisti possono assistere all’attività pratica legata alla posa, quale la movimentazione, il taglio e la doppia spalmatura.