Una giornata in Endocrinologia Pediatrica al Santa Maria per scoprire se il proprio bambino cresce in modo regolare

Buona crescita = Buona salute è il messaggio che riassume l’obiettivo della Campagna di sensibilizzazione “La Crescita dei Bambini” promossa dall’associazione A.Fa.D.O.C. (Associazione famiglie di soggetti con deficit dell’ormone della crescita) per il mese di Settembre. Nella settimana dal 23 al 28 settembre infatti, in tutti i maggiori Centri di Endocrinologia Pediatrica è previsto un open day in cui le famiglie potranno verificare la crescita dei propri bambini accedendo a visite gratuite.

A Reggio Emilia il Centro di Endocrinologia Pediatrica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova metterà a disposizione di questa iniziativa con accesso libero (senza bisogno di prenotazione) l’Ambulatorio 4 – al quarto piano – Gruppo di salita 1 – nella giornata di mercoledì 25 settembre dalle ore 15 alle 18. Nell’ambito delle visite gratuite sarà effettuata una prima valutazione dello stato di crescita del bambino. Potranno essere visitati tutti i ragazzi e le ragazze tra i 5 e i 14 anni.

“Il consiglio – spiega la dottoressa Maria Elisabeth Street, responsabile della Struttura Semplice di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia – è quello di non aspettare quando si ha anche solo un minimo dubbio che il proprio bambino stia crescendo poco o troppo lentamente. Una crescita irregolare potrebbe infatti nascondere problemi importanti che, se riscontrati in maniera precoce e tempestiva, possono essere affrontati nel migliore dei modi”.

La Struttura di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica comprende un laboratorio di ricerca, un ambulatorio di Diabetologia e uno di Endocrinologia. Quando necessario vengono predisposti nel Day Hospital della Pediatria dei test di stimolo per valutare la secrezione ormonale ed esami di approfondimento a fini diagnostici. A oggi il Centro del Santa Maria Nuova ha in follow-up regolare e continuativo 2mila pazienti, di cui 400 circa per bassa statura. Tra questi circa 180 sono in terapia con ormone della crescita. Nel 2018 gli ambulatori di Endocrinologia e Diabetologia hanno svolto circa 2mila 700 visite e circa 250 Day Service ambulatoriali a fini diagnostici nel Day Hospital della Pediatria.