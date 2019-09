Iniziata la potatura di siepi e cespugli presso le aree verdi comunali

Sono iniziate nella giornata di ieri le operazioni di manutenzione ordinaria inerente la potatura di siepi e cespugli radicate presso le aree verdi comunali, come da Disposizione Dirigenziale SGP n. 61 del 29.08.2019, per garantire l’esecuzione dei primi interventi su siepi e cespugli radicati all’interno di parchi e aree verdi scolastiche, prevedendo sulle stesse operazioni di risagomatura e contenimento, al fine di ricreare una situazione di sviluppo ottimale delle essenze e garantire le indispensabili condizioni di sicurezza dei giardini comunali, con particolare riferimento alle aree scolastiche.

Le aree verdi scolastiche interessate dalla manutenzione sono: Walt Disney, via Pisano;

Peter Pan, via Frati S/A; San Carlo, via San Marco (materna e nido); Rodari, via Indipendenza; Vittorino da Feltre, accesso via 2 Giugno.

Per quanto riguarda parchi e giardini, invece: Parco Peep San Carlo, via Bondioli; Parco via Collegio Vecchio; Parco Scapaccino, viale Costa.