A Modena maestro di ballo indagato per molestie

Un’indagine per violenza sessuale sarebbe stata aperta dalla Procura di Modena su un maestro di ballo accusato di aver molestato un minorenne. Nei confronti dell’insegnante sarebbe stata emessa una misura interdittiva, che gli impedisce di insegnare ai ragazzini. Lo riporta l’Ansa citando come fonte il Resto del Carlino. La notizia troverebbe conferme in ambienti investigativi.

L’episodio, su cui indagano i carabinieri, si sarebbe verificato a luglio. L’adolescente e il maestro si sarebbero visti per parlare di danza e l’uomo gli avrebbe proposto di brindare. Il giovane avrebbe bevuto diversi drink, rimanendo stordito. A quel punto ci sarebbero state le molestie e il minore sarebbe fuggito in un parco dov’è stato trovato in stato confusionale, tanto da finire in ospedale.

Inizialmente la presunta vittima non ha parlato con nessuno poi, al momento dello sfogo con gli amici, questi lo avrebbero convinto a raccontarlo ai genitori: da qui la denuncia alle forze dell’ordine.