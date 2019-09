Impianti F-gas, giovedì 12 settembre seminario tecnico di Lapam Confartigianato

La categoria impianti Lapam propone giovedì 12 settembre alle 18.30 presso la sede dell’associazione (in via Emilia Ovest 775 a Modena) un approfondimento sulla nuova Banca Dati F-Gas, che dal 25 luglio deve essere utilizzata per la comunicazione delle vendite di gas agli utilizzatori finali e di apparecchiature non ermeticamente sigillate e, dal 25 settembre, diventerà lo strumento per la comunicazione di ogni intervento relativo ad impianti/apparecchiature contenenti fluorurati.

Alle 18.30 il saluto del Presidente di Lapam Impianti, Guido Gasparini a seguire intervento di Letizia Budri, referente categoria Impianti Lapam. Seguiranno gli approfondimenti tecnici di Alessandro Berteni di Apave Certification Italia, di Daniele Vecchi di Xenex e di Davide Simoncini di Lapam. Al termine un question time con domande da parte degli intervenuti.