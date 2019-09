Rally e Ferrari Cavalcade Classiche, in piazza la passione dei motori

Settembre di motori ed emozioni a Maranello: trascinata dalle recenti vittorie della Ferrari sui circuiti di Formula 1 in Belgio e a Monza, la passione si accende nei prossimi giorni con una serie di appuntamenti sul territorio, a conferma della vocazione di Maranello come capitale dei motori.

Nel fine settimana del 14 e 15 settembre Piazza Libertà ospita la partenza e l’arrivo del Rally Città di Modena, giunto alla 40° edizione: per il secondo anno consecutivo gli organizzatori hanno scelto Maranello come cuore della gara, un appuntamento capace di richiamare curiosi e appassionati. Martedì 17 sarà la volta della “On The Way To Cavalcade Classiche Rome”, il tour di avvicinamento alla Ferrari Cavalcade Classiche, l’evento motoristico dedicato ai modelli classici della Scuderia: nella mattinata di martedì quindici Ferrari classiche con i loro equipaggi partiranno da Maranello per proseguire verso gli Appennini e arrivare a Roma il giorno seguente. La novità di quest’anno, realizzata grazie alla collaborazione tra l’azienda e l’amministrazione comunale, è la sosta delle vetture in Piazza Libertà: dopo essere uscite dagli stabilimenti dell’azienda, le Ferrari storiche giungeranno in piazza, dove dalle 9.30 alle 10.30 potranno essere ammirate da tutti. Agli equipaggi sarà offerta una degustazione dei prodotti tipici del territorio, in una unione ideale tra motori e sapori. E non è finita: nei weekend del 21-22 e 28-29 è in programma il grande evento Universo Ferrari, l’esposizione realizzata in occasione dei 90 anni della Scuderia e allestita nei pressi della pista, dove sarà possibile accedere alle aree dedicate a tutte le attività dell’azienda, dalle Classiche al mondo GT, dalle corse agli ultimi modelli.