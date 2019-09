Pinnacoli solidali ad Albinea, raccolti 6 mila euro in 5 serate

Ammonta a 6mila il ricavato dei pinnacoli di beneficenza organizzati in agosto dall’associazione “Progetto Pulcino”, con il patrocinio del Comune di Albinea. Il denaro è stato raccolto durante le sfide andate in scena in piazza Cavicchioni per cinque serate. Si tratta di una cifra considerevole, raccimolata grazie alla massiccia partecipazione, con oltre 200 concorrenti a serata. In totale i tavoli allestiti sono stati 205 e 820 le persone che hanno preso parte all’iniziativa.

L’incasso totale è stato di 8.200 euro che, sottratte le spese per i premi, sono diventati 6mila euro da devolvere in beneficenza. Al centro polifunzionale per anziani Casa Cervi e a Casa Betania sono stati consegnati rispettivamente 1500 euro. I restanti 3mila euro sarà utilizzato dalla onlus per l’acquisto di macchinari, attrezzature e per il conferimento di borse di studio a favore della Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Chi ha partecipato alle serate ha dimostrato grande senso di solidarietà. Così come il Conad di Albinea che ha contribuito offrendo gratuitamente le bibite per tutti gli incontri.