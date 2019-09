Hera, lavori sulla rete idrica: nessuna interruzione notturna nei comuni della Bassa Bolognese

Sono già terminati i lavori di Hera per la riparazione di una importante condotta idrica in via Saliceto nel territorio del Comune di Bentivoglio. Per poter effettuare i lavori e ridurre al minimo i disagi, i lavori erano stati pianificati in orario notturno, con sospensione del servizio tra le 21.30 di giovedì 5 settembre e le 6.30 di venerdì 6 settembre, quando le esigenze delle utenze coinvolte sarebbero state al minimo.

Nel pomeriggio di oggi, nel corso della predisposizione del cantiere per l’esecuzione dei lavori, durante l’apertura dello scavo è invece stato possibile effettuare immediatamente la riparazione senza interrompere il servizio.

Stasera, quindi, l’erogazione dell’acqua sarà regolare e i comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Bentivoglio (capoluogo e frazioni), Malalbergo (compreso Altedo), Baricella e la località Lovoleto (comune di Granarolo), che sarebbero stati coinvolti dalla sospensione, non subiranno alcuna interruzione.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.