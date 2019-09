Incendio a Bologna, fiamme distruggono appartamento

Un incendio, scoppiato nelle prime ore di stamane, ha interessato un appartamento posto al terzo piano di un condominio in viale Pietramellara 3 a Bologna, nei pressi della Stazione Centrale. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dal comando, oltre alla polizia e al 118. E’ stata soccorsa un’anziana, poi trasferita all’Ospedale Maggiore per una lieve intossicazione. Durante le operazioni tutto il condominio è stato evacuato. Le fiamme hanno danneggiato l’abitazione, al momento inagibile e, in parte, quella al piano superiore.