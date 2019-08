Da ieri sera poco dopo le 20.00 fino ad oltre la mezzanotte, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per una fuga di gas in via Badia in centro a Modena. Dapprima attivati per l’odore di gas che si sentiva diffusamente in prossimit√† del civico 9 e successivamente a presidio durante i lavori della squadra Hera per individuare e riparare il guasto a una condotta interrata.