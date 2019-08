Non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche la ragazza che, questo pomeriggio intorno alle 15 in via Magnano, strada per San Rocco a Cadelbosco Sopra, è uscita di strada con la propria autovettura, cappottando. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Guastalla per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia Municipale. La ragazza è stata presa in cura dai sanitari del 118.