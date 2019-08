Sono disponibili le domande per partecipare all’edizione 2019 del Gran Premio del Gusto in programma domenica 6 ottobre nel centro cittadino. Possono presentare la domanda di partecipazione entro lunedì 2 settembre gli operatori commerciali del territorio comunale, i produttori agricoli e creatori di opere dell’ingegno. Per informazioni: Consorzio Maranello Terra del Mito, da martedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, Piazza Libertà 33, tel. 0536 240100.