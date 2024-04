Concerto del primo maggio a Formigine con Ascanio Celestini, Emilia Soul Lovers, Manleva, Statuto, Meganoidi

Il concerto del primo maggio è una tradizione italiana che celebra la Giornata Internazionale dei lavoratori. Quest’anno, per la prima volta, l’evento arriva anche a Formigine, con un pomeriggio di festa in programma proprio mercoledì primo maggio per ballare e cantare insieme agli ospiti che saliranno sul palco di piazza Calcagnini.

A partire dalle ore 14.45, apriranno il concerto i djs dell’Emilia Soul Lovers. A seguire, saliranno sul palco i Manleva, duo elettro-pop bolognese, e gli Statuto, band con una fortunata carriera di oltre 40 anni all’insegna del modernismo, della cultura mod e dello ska. A metà concerto interverrà l’attore, scrittore e drammaturgo Ascanio Celestini con un monologo sul tema del lavoro. Dopo questo intervento sarà il turno dei Meganoidi, celebre gruppo musicale italiano nato con grandi influenze punk e poi evoluto in uno stile post-rock più lento e fluido. Chiuderanno il concerto gli Emilia Soul Lovers, che torneranno sul palco con un’ultima esibizione. Lo spettacolo terminerà intorno alle ore 19.

In caso di maltempo l’evento sarà trasferito all’interno dell’Auditorium Spira mirabilis. Ingresso libero e gratuito.