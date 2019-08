Dispersa mentre cerca funghi: soccorsa a Fiumalbo

Tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone sono stati attivati oggi, verso le 19 per portare aiuto a una 53enne di Fiumalbo che, andata alla ricerca di funghi da sola su un nuovo percorso, si è trovata in una zona così impervia sotto il monte Modino (località Lagadello) che non riusciva più ad andare avanti né a tornare indietro.

Spaventata, ha chiamato il 112: gli hanno risposto i carabinieri di San Marcello Pistoiese che hanno chiamato il Soccorso Alpino della Toscana (Sast) da dove, appurata la competenza territoriale modenese, hanno attivato i colleghi del Saer Cimone. Avvisato il 118, i tecnici hanno individuato la dispersa tramite il segnale telefonico raggiungendola con una squadra di terra. Era spaventata, ma stava bene. Hanno quindi provveduto a farla scendere in sicurezza, tramite imbragatura, fino alla prima strada carrozzabile, dove l’aspettavano i famigliari.