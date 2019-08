Fermato uno spacciatore nei pressi della stazione in piazzale Marconi

Ieri mattina a seguito di uno specifico Servizio Antidroga, nella zona della Stazione di Piazzale Marconi la polizia ha fermato un nigeriano trovato in possesso di marijuana per complessivi 117 grammi suddivisi in 38 involucri in cellophane rinvenuti a seguito di perquisizione personale oltre ad un telefono cellulare e la somma di 170 euro.

Gli agenti hanno anche effettuato una perquisizione presso l’indirizzo anagrafico del soggetto con esito negativo, in quanto lo stesso non risulta dimorare in tale luogo. L’uomo si è mostrato non collaborativo rifiutando di indicare la sua attuale dimora.