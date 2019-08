Al via lavori della provincia sul ponte della SP467

Parte il piano della Provincia per la manutenzione straordinaria di dieci ponti, lungo le strade provinciali, con un investimento complessivo di oltre sei milioni di euro.

I progetti saranno realizzati utilizzando le risorse messe a disposizione delle Province dal ministero delle Infrastrutture, all’inizio del 2018, al fine di recuperare i ritardi nelle manutenzioni dopo tre anni di tagli.

Il programma prevede tra gli altri lavori sul ponte di Villalunga lungo la sp 467 Pedemontana a Sassuolo.

I progetti fanno parte dell’elenco, presentato al ministero nell’agosto dello scorso anno, su richiesta del Governo dopo il crollo del ponte Morandi, contenente 30 interventi sui ponti lungo le strade provinciali modenesi (su un totale di oltre 180 ponti gestiti dall’ente) per complessivi 18 milioni di euro.

In questi ultimi anni la Provincia ha effettuato numerosi interventi di manutenzione, messa in sicurezza e ripristino dei ponti sulle strade provinciali, anche a causa dei danni provocati da sisma, alluvione e ripetute piene dei fiumi per oltre sei milioni di euro, messi a disposizione nell’ambito delle risorse per la ricostruzione.

La Provincia ha realizzato recentemente i lavori a Sassuolo di ricostruzione della briglia idraulica a protezione delle fondazioni del viadotto del ponte della Pedemontana con una spesa di cinque milioni di euro.