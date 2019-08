Amichevole Sassuolo-Alessandria 1-0

Tribuna gremita nonostante il caldo torrido per la prima amichevole allo Stadio Ricci dopo la fase di ritiro in Alto Adige. Il Sassuolo si è imposto 1-0 con l’Alessandria, formazione di Serie C.

Il primo squillo è all’11’ con una combinazione Locatelli-Boga che manda al cross dal fondo sulla sinistra Rogerio, sul traversone tacco acrobatico di Berardi che manca il bersaglio ma scatena gli applausi del pubblico sassolese. Passa solo un minuto e il Sassuolo va vicino al gol in due occasioni ravvicinate: un sinistro di Obiang deviato lambisce il palo alla destra di Valentini, dall’angolo colpo di testa di Marlon respinto dal portiere piemontese. Tripla occasione per i neroverdi al 17′: azione personale di Boga che si libera al tiro da posizione favorevole, la palla si stampa sulla traversa, sulla respinta conclusione a colpo sicuro di Toljan, si salva in maniera miracolosa Valentini così come sull’ultimo tentativo di Locatelli. Rischia il Sassuolo al 20′ con Akammadu lanciato sul filo del fuorigioco, bravo Consigli a mandarlo largo sul tentativo di dribbling e la conclusione termina sull’esterno della rete. Incontenibile Boga che scende sul fondo e mette a centro area per Caputo che manda alto da buona posizione. Insiste il Sassuolo con un tiro a giro di Traorè al 34′ che Valentini manda in angolo. Al 40′ gli sforzi dei neroverdi vengono premiati: assist di Caputo per Domenico Berardi che di sinistro in diagonale manda la palla ad infilarsi sul secondo palo.

Il grande caldo si fa sentire nella seconda frazione di gioco. Primo sussulto al 61′ con una incursione in slalom di Boga sulla sinistra che arriva a pochi passi da Marietta, bravo a respingergli il tiro a colpo sicuro. Il neo entrato portiere degli ospiti si ripete al 65′ su una conclusione ravvicinata di Toljan. Al 78′ vicino al raddoppio Raspadori, sul suo tiro angolatissimo decisiva la deviazione in angolo di Marietta.

Domenica di riposo per i neroverdi, la ripresa della preparazione è fissata per lunedì pomeriggio al Mapei Football Center (h 17.30).

Il prossimo appuntamento estivo allo Stadio Ricci è in programma invece per mercoledì 14 Agosto con la Sportitalia Cup che avrà inizio alle ore 18.