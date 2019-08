E’ stato un pescatore a dare l’allarme alla vista di un corpo che galleggiava in acqua e sono scattati immediatamente i soccorsi dei bagnini nella zona vicino al porto canale a Milano Marittima.

Inutili i tentativi di rianimazione per Carlo Zanfrognini, 86 anni di Formigine. Dalle prime indagini non risultano segni di violenza sull’uomo, ma non si esclude che vengano richiesti ulteriori esami.