Arena Puccini: superate le 20mila presenze, in arrivo ad agosto 5 anteprime

Sono oltre 20mila gli spettatori (+10,7% rispetto al 2018) che, a oggi, hanno assistito alle proiezioni della 14esima stagione dell’Arena Puccini, il cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Sebastiano Serlio 25/2), promosso da Fondazione Cineteca di Bologna e Itc Movie all’interno del cartellone “Bologna Estate 2019. Be Here!”, con il contributo di Unipol Banca e Conad. Nei 55 appuntamenti dall’apertura dello scorso 11 giugno, la media è stata di circa 364 persone a serata. Italiani due dei 3 film più visti: Santiago, Italia presentato da Nanni Moretti che ha fatto registrare il tutto esaurito (1000 spettatori), seguito da Il traditore di Marco Bellocchio (950 spettatori) e dal nuovo di Pedro Almodovar Dolor y Gloria (840). Fuori dal podio, la commedia Ma cosa ci dice il cervello (790 persone) alla presenza del regista Riccardo Milani e della protagonista Paola Cortellesi.

Il programma dell’Arena Puccini continua fino all’8 settembre. Oltre al meglio del cinema nazionale e internazionale dell’ultima stagione, sono in arrivo 5 anteprime e una sorpresa: è l’incontro con i fratelli Pupi e Antonio Avati che mercoledì 21 agosto presentano Il Signor Diavolo, il film con cui il regista bolognese è tornato al genere horror (in collaborazione con Bim Distribuzione). Venerdì 23 agosto si prosegue con la versione originale con sottotitoli in italiano di Wild Rose, la commedia drammatica di Tom Harper con Jessie Buckley (in collaborazione con Bim Distribuzione). Lunedì 26 agosto ecco L’amour flou – Come separarsi e restare amici (in collaborazione con Academy Two), la pellicola autobiografica francese con cui Romane Bohringer e Philippe Rebbot raccontano la fine del loro amore, ma non della vita insieme ai loro 2 figli. Martedì 27 agosto c’è il vincitore della sezione “Un certain regard” all’ultimo Festival di Cannes, La vita invisibile di Eurídice Gusmao del regista brasiliano Karim Aïnouz (in collaborazione con Officine Ubu). Per l’ultima anteprima, mercoledì 28 agosto arriva all’Arena Puccini La Fattoria dei nostri sogni di John Chester, il documentario rivelazione che ha conquistato l’America che racconta la storia vera di John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per realizzare il sogno di una vita: costruire una fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica e della sostenibilità ambientale (in collaborazione con Teodora Film).

Nelle prossime settimane, all’Arena Puccini si potranno anche vedere o rivedere A star is born di Bradley Cooper con Lady Gaga (9 agosto e 4 settembre), Rocketman di Dexter Fletcher (11 agosto), Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (12 e 24 agosto), il 3 volte premio Oscar Green Book di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali (13 e 30 agosto), Il corriere – The Mule di Clint Eastwood (18 agosto), il Leone d’Argento per la miglior regia all’ultima Mostra del cinema di Venezia I fratelli Sisters di Jacques Audiard (31 agosto), i Moschettieri del Re – La penultima missione di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini (3 settembre) oppure Un affare di famiglia di Hirokazu Kore’eda (5 settembre). Chiusura domenica 8 settembre con il film vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Cannes 2018 Cold War di Pawel Pawlikowski.

Tutti gli spettacoli all’Arena Puccini iniziano alle ore 21.30 (apertura cassa ore 20.45). I prezzi di ingresso sono 6 euro per il biglietto intero e 5 euro per il ridotto: under 11 e over 60, clienti Unipol Banca, soci Dlf, soci Coop (la tessera è individuale), soci Coop Dozza, possessori Card Musei Metropolitani Bologna, studenti universitari, Amici Cineteca di Bologna, Agis Cinema, militari, Circolo Dozza Atc. Con la Puccini Card, un omaggio ogni quattro ingressi.

Punti ristoro

All’Arena Puccini sono presenti un servizio bar interno e 3 punti ristoro esterni, aperti tutti i giorni: Pizzartist (dalle ore 18.00 alle 24.00), il ristorante Fuori Orsa (dalle ore 18.30 alle 01.00) e Kinotto Bar (dalle ore 9.00 alle 24.00; venerdì e sabato fino alle ore 2.00).

Da Pizzartist e Fuori Orsa prevendita dei biglietti dell’Arena Puccini a prezzo ridotto.

Programma dettagliato: www.cinetecadibologna.it.

Per informazioni: Tel. 366 9308566 e 328 2596920 (dalle ore 20.30)