Trovato morto l’82enne di Sassuolo scomparso ieri a Villa Minozzo

E’ stato trovato senza vita nella zona sopra a Case Catalini, area boschiva impervia a Civago, Luigi Seidenari, 82 anni, residente a Sassuolo e in vacanza sull’Appennnino, scomparso da ieri quando in mattinata era uscito per andare a funghi. Le ricerche, iniziate verso le 20 dopo che un amico aveva dato l’allarme, sono proseguite per buona parte della notte e sono ricominciate all’alba di oggi, sino al ritrovamento dell’anziano oramai privo di vita.

Vi hanno preso parte i Vigili del fuoco con l’unità cinofila, i tecnici del Soccorso alpino con l’elicottero e i carabinieri. Prima di rintracciarlo, i soccorritori avevano ritrovato alcuni oggetti personali: il bastone, il cellulare e lo zaino. L’uomo potrebbe essere deceduto a causa di un malore mentre stava camminando lungo un sentiero in un punto del bosco particolarmente fitto.

