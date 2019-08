Furto con spaccata nella notte a Scandiano

La scorsa notte intorno alle 4.30 è stato chiesto l’intervento dei carabinieri della tenenza di Scandiano per un sopralluogo di furto all’interno del bar Danae in via Statale a Scandiano. Sul posto unitamente al proprietario, i militari hanno accertato che ignoti ladri, utilizzando un tombino, avevano infranto la vetrata della porta d’ingresso e una volta all’interno, da un primo controllo in fase di esatto accertamento, avevano asportato una macchina cambia monete. Complessivamente il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.