Incidente a Bologna: riaperto il tratto tra Casalecchio ed il bivio con la A14

Sul Raccordo di Casalecchio è stato riaperto al traffico il tratto tra Casalecchio ed il bivio con la A14 in direzione dell’A1, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra tre mezzi pesanti all’altezza del chilometro 4,200 della carreggiata sud verso la A14, nel quale una persona ha perso la vita.

Tutti veicoli rimasti bloccati nel tratto sono defluiti, mentre il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha assistito gli automobiisti, distribuendo anche bottigliette d’acqua.

Al momento (ore 17.50) sul luogo dell’evento rimane chiuso il tratto in direzione della A14, senza ripercussioni sulla viabilità. Dopo l’uscita obbligatoria di Casalecchio è possibile infatti prendere la Tangenziale di Bologna, anch’essa riaperta, per poter raggiungere la A14. Si prevede la riapertura ad una corsia del tratto del Raccordo di Casalecchio in direzione della A14 per le ore 18:30.

Sul luogo dell’evento non si registrano danni alle strutture della carreggiata ad eccezione della pavimentazione che sarà ripristinata in orario notturno, con ridotta circolazione di veicoli.