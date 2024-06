Castelnuovo, gli Spiritual Front si prendono il palco del Lennon

Saranno gli Spiritual Front a prendersi il palco del Parco Lennon nella terza tappa di “Note al Lennon”, rassegna musicale promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone nell’ambito del programma di Estate bene.

La band romana sarà a Castelnuovo mercoledì 19 giugno per presentare l’ultimo album di inediti “Amour Braque”, un mix di rock alternativo, dark folk con vibrazioni blues anni ’60, e “The Queen in not Dead”, reinterpretazione del capolavoro anni Ottanta degli Smiths.

Attivi dal 2000 con svariati album e decine di concerti, tra il 2003 e il 2005 i live degli Spiritual Front diventano sempre più richiesti in tutta Europa, per il loro stile unico e definito a cavallo tra pop decadente mitteleuropeo e un sound/visual vintage con continui richiami al cinema italiano d’autore.

La tappa di Castelnuovo Rangone fa parte del tour europeo della band e in apertura del loro live set saliranno sul palco i Death in the Face, band post-punk modenese.

Lo spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, inizierà alle 21.