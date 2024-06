Casalgrande: una settimana ricca di spettacoli a Villa Segrè per l’Aria Aperta Teatro Festival

A Villa Segrè di Salvaterra continua ed entra nel vivo della sua programmazione Aria Aperta Teatro Festival. Dopo il weekend dedicato alle famiglie appena trascorso, martedì 18 e mercoledì 19 giugno il festival proseguirà con due serate YOUNG dove gli spettacoli in programma si rivolgono alla fascia d’età che va dagli adolescenti ai giovani adulti e che con un linguaggio nuovo trattano contenuti che possono interessare maggiormente a quella specifica fascia d’età, pur restando coinvolgenti anche per un pubblico adulto giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 giugno invece sarà la volta delle serate BIG a Villa Segrè. In questi giorni sono in programma 6 spettacoli di teatro contemporaneo dedicati agli adulti, ma perfetti anche per un pubblico di giovani e adolescenti.

La sezione YOUNG inizierà martedì 18 giugno: alle 20:00 è in programma Vita Nuova uno spettacolo di Centopercento Teatro che si ispira al testo di Dante Alighieri e che intreccia acrobatica aerea, teatro e canzone. La serata si chiuderà con Mi abbatto e sono felice un monologo prodotto da Mulino ad Arte ad impatto ambientale “0”, in cui l’attore pedalando genera l’energia elettrica necessaria per illuminare il palco. L’ultima serata young sarà mercoledì 19 giugno. Alle ore 20:00 è in programma Il Giardino di SpkTeatro: un podcast/radiodramma in diretta dove il pubblico potrà anche solo ascoltare lo spettacolo dal vivo senza guardarlo. Alle 21:30 chiuderà la serata Funambole di Matrice Teatro, spettacolo vincitore della prima edizione del Bando Aria Aperta Teatro Festival 2024 e selezionato dalla Direzione Artistica Partecipata di Quinta Parete composta da ragazzi dagli 11 ai 35 anni.

Ad aprire la sezione BIG giovedì 20 giugno alle ore 20:00 sarà uno studio dell’ironico monologo Porn Up Comedy vol.2 Confessioni dell’attrice friulana Lisa Moras (età consigliata dai 18 anni). Alle 21:30 saliranno sul palco gli artisti di Teatro del Loto/TeatriMolisani con Figli di Abramo, la prima versione italiana di un testo norvegese, una sorta di Mistero Buffo incentrato su vita e dinastia di Abramo.

Venerdì 21 giugno alle ore 20:00 salirà sul palco Corrado Accordino con Così tanta bellezza, un monologo potente, ironico e leggero sulla bellezza. Alle ore 21:30 si esibirà Oscar De Summa con il primo studio del suo nuovo monologo Rette parallele sono l’amore e la morte, una produzione Atto Due e Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

A chiudere l’edizione 2024 a Salvaterra saranno i due spettacoli di sabato 22 giugno: alle ore 20:00 è in programma Storie da Bar, un reading di Andrea Lupo e Teatro delle Temperie tratto dai racconti di Stefano Benni con musica dal vivo, seguirà alle ore 21:30 Poco più di un fatto personale uno spettacolo prodotto da Karakorum Teatro e Associazione Interdisciplinare delle Arti che parte dal racconto di Marco Di Stefano della vicenda di cronaca nera delle “Bestie di Satana”.

Come per tutte le altre serate, al festival è possibile cenare o fermarsi a bere qualcosa dopo lo spettacolo grazie all’organizzazione del punto ristoro curato da Hotel Ristorante Pizzeria Castello di Castellarano che aprirà ogni sera alle 19:00.

Dopo lo spettacolo sarà possibile partecipare al progetto Aria Aperta Audience, gestito da un gruppo di giovani volontari dagli 11 ai 35 anni, che ha come obiettivo quello di far dialogare artisti e pubblico.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete