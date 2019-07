Un’altra settimana densa di appuntamenti a Castelnovo Monti verso la grande Notte Rosa del 3 agosto

Sabato torna a Castelnovo il grande appuntamento con la Notte Rosa (il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Castelnovo e sulla pagina facebook La Notte Rosa Castelnovo Monti), ma per accompagnare verso questo evento sono tantissime le iniziative in programma nei prossimi giorni a Castelnovo, nel capoluogo e nelle frazioni, che garantiranno divertimento per tutti e che invitano a trascorrere qualche giorno in Appennino.

Eventi dedicati al divertimento, allo sport e al benessere, al buon cibo e allo shopping. A partire da domani, martedì 30 luglio, quando è in programma l’appuntamento con Street Food Sarzassa: nel tratto di via Roma (chiamato appunto “Sarzassa”) tra l’incrocio con l’Isolato Maestà e quello con via Boschi ci saranno proposte gastronomiche con tante postazioni dedicate ai cibi di strada, musica con dj, animazione e negozi aperti in orario serale (dalle ore 20). Domani per l’occasione è anche prevista una interessante presentazione letteraria: lo scrittore parmense Remo Gandolfi parlerà dei suoi libri “Storie maledette – L’altra metà del calcio” e in particolare, grazie alla collaborazione con il gruppo sportivo castelnovese “L’Università del Pedale”, di “Ruote maledette” un libro dedicato a storie e personaggi del ciclismo. Quattordici racconti, di altrettanti ciclisti segnati da un tragico destino : 14 corridori scomparsi prematuramente in circostanze tragiche. Come Josè Maria Jimenez “El Chava” (il selvaggio), grande scalatore spagnolo, morto a soli 32 anni in una clinica dove si stava curando per la depressione, o Tom Simpson, piegato dalla fatica e da un mix di anfetamine e cognac a pochi chilometri dalla vetta del Mont Ventoux, nel luglio del 1967 a soli 30 anni.

Mercoledì tornano i mercoledì alla Pietra di Bismantova, a partire dalle 16, con arrampicata e cena al sacco a cura della sezione CAI di Castelnovo Monti (info tel. 0522 811939, caibismantova@alice.it).

Sempre mercoledì, 31 luglio, per il ciclo di proiezioni “Ciak…in Centro Storico”, alle ore 20.30 sarà proposto nella parte antica del paese Bohemian Rapsody, il film campione d’incassi su Freddie Mercury e i Queen (ingresso a pagamento, in caso di maltempo al Teatro Bismantova).

Giovedì 1 agosto, torna al teatro Bismantova l’appuntamento musicale Parole e immagini in concerto, il concerto del Coro Bismantova con letture di Marina Coli e proiezioni di Sergio Sironi, intitolato quest’anno “Luna Lunatica”, un chiaro riferimento ai 50 anni della missione Apollo 11. Appuntamento in Teatro alle ore 21.

Da giovedì prende il via anche un’interessante manifestazione sportiva che promette spettacolo: il torneo FIT – Terza categoria maschile al Circolo Tennis Appennino Reggiano, con gli incontri che proseguiranno fino a domenica 11 agosto (informazioni tel. 349 6188888).

Altro appuntamento settimanale venerdì, 2 agosto, alle ore 18 con i Gruppi di cammino: passeggiate con accompagnatore esperto in Scienze motorie a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere e del territorio. Il ritrovo è fissato in Piazzale Vittime di Roncroffio, sotto la chiesa della Pieve di Castelnovo.

Venerdì 2 e sabato 3 agosto ci saranno anche i Ristoranti in Piazza nel centro storico di Castelnovo, con le migliori specialità della cucina montanara servite sotto le stelle nelle strade e piazze più affascinanti del borgo, dalle ore 19.30.

Venerdì 2 agosto in piazza Gramsci “Magia d’estate”: animazione e divertimento per bambini dalle ore 20.30.

Sabato 3 agosto poi, sarà la volta della grande Notte Rosa di Castelnovo: dalle 19 in avanti una intera nottata all’insegna della musica, spettacoli, shopping e divertimento per tutta la famiglia. Quella del 2019 è la decima edizione di questa manifestazione, organizzata dall’Associazione dei Commercianti Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e diverse associazioni del territorio. Ci saranno in tutte le piazze e le vie del centro musica live, dj set, giochi, divertimento, buon cibo e shopping con l’apertura serale dei negozi.

Sempre sabato, 3 agosto, è in programma anche la Festa paesana a Gombio, con gastronomia e musica con i Fadabbi, presso il locale circolo Arci dalle ore 19.

Domenica 4 agosto torna il ciclo di visite guidate “La mappa dei tesori – Andar per chiese” alla scoperta degli edifici di culto più interessanti e importanti del territorio castelnovese e limitrofi. In questa occasione, dalle 15.30 si visiteranno la Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Monchio di Canossa, per poi passare all’Oratorio della Trinità sempre in territorio canossano. In serata, alle 20.30, è prevista una ulteriore visita, alla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, l’antica Pieve che domina l’abitato di Castelnovo Monti. L’appuntamento è sempre sul sagrato della prima chiesa da visitare, e a guidare i partecipanti saranno Gabriele Ferri (architetto), Maura Favali (restauratrice), Gruppo LiberaMente per Castelnovo Monti e Vetto; Francesca Brundolino, Pierino Rossi, Oreste Cavallari e Franco Spaggiari per Canossa (per informazioni, Biblioteca Crovi tel. 610204).