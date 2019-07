Pastasciutta Antifascista straordinaria

Una gioiosa partecipazione straordinaria di comuni cittadini ha accompagnato le iniziative di ‘Pastasciutta Antifascista’ svolte a Modena e Provincia, così come in tutta Italia.

Oltre 1.700 i partecipanti alla ‘Pastasciutta’ realizzata con la collaborazione di tante Associazioni ed in particolare lo SPI-CGIL, l’ARCI e la presenza di Sindaci, esponenti politici e sindacali.

“E’ stata una bella serata durante la quale è stata evocatala situazione economico sociale e politica del 1943 e si è evocata la gioia incontenibile della gente comune alla caduta del fascismo con l’esplosione della festa che a Campegine fu accompagnata dalla pastasciutta condita con burro e formaggio. Una bella e serena serata insieme a tante persone accomunate dalla voglia di pace, di democrazia e di progresso sociale e civile.

Un abbraccio ed un grande grazie a tutti”.

(Lucio Ferrari, Presidente Provinciale ANPI di Modena)

Nella foto ‘Pastasciutta Antifascista’ a Montefiorino