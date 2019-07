Lo striscione per Regeni ‘riappare’ in piazza Martiri

Rieccolo. Non è lo stesso rimosso dalla facciata della sede comunale, ma colori e scritte restano quelli, anche se il contesto cambia. Il colore del fondo è giallo, la scritta (verità per Giulio Regeni) anche e lo striscione campeggia in bella vista sotto la finestra di un’abitazione di piazza Martiri Partigiani.

Non più tardi di un paio di giorni fa, in consiglio, la rimozione di uno striscione analogo è stato oggetto di un’interrogazione, e qualche tempo prima aveva suscitato polemiche la decisione del Sindaco Gian Francesco Menani di rimuoverne uno simile dalla facciata della sede comunale. Facile che anche in questa occasione non mancheranno discussioni in ordine all’esposizione del vessillo.