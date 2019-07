In queste ore la Polizia di Stato di Bologna sta eseguendo numerosi arresti e perquisizioni a carico di cittadini italiani e albanesi, responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le indagini della Squadra Mobile di Bologna sono riuscite a svelare il vasto traffico di marijuana e cocaina, sostanze stupefacenti che provenivano direttamente dall’Albania e stoccate in Puglia per poi essere distribuita in Emilia Romagna, Toscana e Umbria.