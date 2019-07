Festival Mundus 2019: Mauro Pagani con il tour “Crêuza de mä…” giovedì 25 luglio a Reggio Emilia

L’ottavo appuntamento in terra reggiana del Festival Mundus 2019 vede protagonista il cantante, musicista e produttore discografico italiano Mauro Pagani che con il tour “Crêuza de mä – Il viaggio continua…” farà tappa giovedì 25 luglio in Piazza Prampolini a Reggio Emilia. Sul palco con Pagani (voce, violino e bouzouki) ci saranno Mario Arcari ai fiati, Eros Cristiani alle tastiere e alla fisarmonica, Joe Damiani alla batteria e alle percussioni.

L’evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani – a ingresso libero e gratuito – si tiene nell’ambito della 24esima edizione del noto festival musicale Mundus organizzato da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna assieme alla Regione Emilia Romagna e a tutti i Comuni partecipanti, che si svolgerà fino al 15 agosto tra Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia e Scandiano.

Il meraviglioso viaggio continua… Ricorre questʼanno il trentacinquesimo anniversario dalla prima pubblicazione di Crêuza de mä (1984), capolavoro scritto a quattro mani da Fabrizio de Andrè e Mauro Pagani e ormai universalmente riconosciuto come una delle pietre miliari della cultura musicale italiana, votato dalla critica e dal pubblico “Miglior Disco Italiano” degli anni Ottanta, scelto da David Byrne e Rolling Stone America come uno dei dieci migliori dischi del decennio nel mondo, al quarto posto dei 100 migliori dischi di sempre della musica leggera italiana nella speciale classifica realizzata e pubblicata da Rolling Stone Italia.

Nel 2014 la Fondazione De Andrè e Mauro Pagani hanno deciso di rimixare lʼalbum, partendo dai nastri analogici originali e utilizzando al meglio le più moderne tecnologie digitali. Ne è uscito un cd doppio, pubblicato dalla Sony e immediatamente entrato nelle classifiche dei dischi più venduti, che include tutti i brani originali rimixati, un arrangiamento completamente inedito di Jamin – a, tre remix alternativi di altrettanti brani del disco e un intero concerto live di Fabrizio registrato durante la tournèe di Crêuza.

E oggi prosegue a grande richiesta il Crêuza de mä Tour. Mauro Pagani, con i suoi musicisti, porta in giro per lʼItalia i vecchi e nuovi mix dellʼintero album, oltre ad alcuni brani storici frutto della sua collaborazione con De Andrè, tra cui A Cimma, Monti di Mola, Megu Megun, La Domenica delle Salme e altri, e infine, last but not least, ed alcuni inediti.