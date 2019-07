Mercoledì Rosa: anche la quinta serata si chiude con una pacifica invasione del centro di Reggio

Ancora una volta i reggiani e le tante persone arrivate dalle città vicine appositamente per la manifestazione, hanno invaso le strade e le piazze del centro storico per la quinta serata dei Mercoledì Rosa. Un altro successo basato sempre sulla voglia di incontrarsi, divertirsi, vivere il centro dimostrata da persone di tutte le età e dalle famiglie, ma anche sulle tantissime occasioni che la serata ha offerto a piene mani. Il concerto della Jumpy Jack Band ha confermato il grande affetto che il pubblico reggiano nutre nei confronti di Antonella Lo Coco, che è saluta sul palco di piazza Prampolini come ospite speciale di Lorenzo Campani e Giampaolo Costi, contribuendo a un grande concerto live con musica rock e blues, italiana e internazionale. Tantissimi applausi da parte del pubblico che ha cantato e ballato per tutta la durata del live.

Anche Le altre postazioni in cui si è suonato dal vivo hanno visto buone partecipazioni e l’apprezzamento del “popolo” dei Mercoledì Rosa: in via Emilia Santo Stefano gli Slide Acoustic Blues e Manuel Setti.

Piazza Martiri del 7 Luglio ha ospitato la 3^ edizione festival Fixa, promosso dal collettivo Matilde in collaborazione con lo Studio Seltz, SD Factory laboratorio creativo, Comune di Reggio Emilia e Cooperativa Papa Giovanni XXIII. Per il festival di arte indipendente, crocevia di musica e ingegno, si sono esibiti Gabriele Ottaviani e Irene Pincella, Il Re, MicroMouse e Gertrudebell. Una proposta varia e di grande originalità che ha colto nel segno. In piazza della Vittoria grande partecipazione, come sempre, alle attività rivolte ai bambini: Città Asinabile, in collaborazione con Asineria Didattica Aria Aperta, Scuderie in Città, in collaborazione con la Scuderia del Sesto Miglio e Ranch Piccola Horse Asd, la gimcana per bambini e ragazzi da 3 a 15 anni con Grillo Triciclo. Così come davvero tanti sono stati i partecipanti a Verso Natura Game con le Favole dall’Orto: una fiaba classica per accompagnarli alla scoperta dei riti della semina, con il contributo di Conad e a cura di Associazione Arte in Gioco.

Si è anche ballato nel corso della serata, con la danza che è un accompagnamento ormai abituale per le serate dei Mercoledì Rosa, in piazza della Vittoria grazie all’esibizione di Obiettivo Danza, e sotto l’Isolato San Rocco con l’Associazione Alma de Tango. Da piazza San Prospero sono andati in onda, in diretta, i migliori programmi di Posto Zero Radio, la web radio di Reggio Emilia, mentre piazza Fontanesi ha ospitato di nuovo sound ricercati e raffinati jazz e lunghe con il live dei Cosmopolitan.

Ottimi riscontri ha ottenuto anche la proposta ai Musei Civici e in particolare l’appuntamento con gli Amori impossibili narrati da Francesco Lenzini, in questa occasione su Apollo e Dafne.

In archivio la quinta, già da ora sale l’attesa per la settimana prossima, con l’ultimo appuntamento dei Mercoledì Rosa: il programma completo è disponibile sul sito www.mercoledirosa.it, con aggiornamenti sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/CentroReggioEmilia) e il profilo Instagram (https://www.instagram.com/centroreggioemilia/).

(Immagini: Marco Pullia Photographer)