A Bologna il nuovo Centro “Ora di Futuro” per le famiglie in difficoltà con bambini da 0 a 6 anni

Il nuovo Centro “Ora di Futuro” a Bologna supporterà con azioni mirate e percorsi di educazione alla genitorialità 25 famiglie in difficoltà e 40 bambini da 0 a 6 anni gestito dalla onlus Mission Bambini in collaborazione con la Cooperativa Open Group. “Ora di Futuro” è un progetto di educazione per i bambini promosso da Generali Italia e The Human Safety Net che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e onlus.

Il progetto “Ora di Futuro” realizzato in Via Scandellara 11/10, nella Scuola dell’Infanzia il Trenino di Open Group, sarà gestito dalla onlus Mission Bambini e fornirà assistenza tramite percorsi di educazione alla genitorialità e un supporto per l’affiancamento dei figli al gioco e alle attività educative. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Alberto Aitini, Assessore Sicurezza urbana integrata, Commercio, Polizia Locale, Protezione civile, Manutenzione del patrimonio e del verde pubblico, Rapporti con il Consiglio comunale, Stefano Gentili, Direttore Marketing & Distribution Officer di Generali Italia, Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia, Tatyana Crespolini, Responsabile Area Corporate Mission Bambini Onlus.

“Ora di Futuro” ha un unico grande obiettivo, educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore agli adulti di domani e, già nel primo anno, ha coinvolto 30 mila bambini attraverso: